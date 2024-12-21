Презентация литературно-публицистического журнала прошла в Балашихе

Презентация 65-го номера журнала «Балашиха: Голоса сердец» прошла в Центральной библиотеке имени Тютчева. На мероприятие пригласили участников клуба «Активное долголетие» и руководителя фракции «Единая Россия» Геннадия Попова.

Презентация 65-го номера журнала прошла в рамках партийного проекта «Старшее поколение». Геннадий Попов поздравил всех с выходом очередного издания и подчеркнул, что Балашиха богата талантами.

«Поздравил участников вечера с выходом в свет очередного номера журнала. Пожелал творческих открытий, вдохновения и процветания в наступающем году», — рассказал Геннадий Попов.

Участники презентации познакомились с наполнением журнала. Событие направлено на то, чтобы укрепить связи между поколениями.