Презентация литературно-художественного альманаха прошла в Богородском округе

В Ногинском драматическом театре состоялся вечер, посвященный выходу нового альманаха «Край родной, навек любимый!», объединяющего живопись и поэзию. Проект был реализован при поддержке Центра социальных инициатив.

На мероприятии первый заместитель главы округа Алексей Щаулин отметил значимость творчества для развития культуры региона. Председатель Общественной палаты Александр Щербаков вручил авторам грамоты за их вклад в общественные проекты.

Альманах включает работы 23 художников из Ногинского отделения Союза художников Подмосковья и стихи авторов литературного объединения «Лира». Каждый раздел сборника посвящен отдельному времени года и этапам истории региона, позволяя читателям лучше понять его культурное наследие.

Шесть педагогов из Ногинской детской художественной школы также представили свои живописные произведения. В проекте участвовали 13 авторов, среди которых Сергей Пастухов, Сергей Кузнецов, Елена Зяблева, Наталья Утенкова, Елена Якушева-Сидорова и другие. Несколько экземпляров альманаха уже были переданы в местные библиотеки и музеи, что способствует популяризации искусства среди жителей округа.