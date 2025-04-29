Презентация книги спортивного журналиста Натальи Кларк прошла в Воскресенске
Книгу «Дневник чемпиона» Натальи Кларк презентовали в Воскресенске. В произведение вошел рассказ местной школьницы.
Мероприятие состоялось в парке усадьбы Кривякино. Издание представила сама автор — спортивная журналистка, телеведущая и писательница Наталья Кларк.
Она поделилась, как создавала свою книгу и что ее вдохновляло на всем пути. Это — рассказ о тех, кто только начинает свое развитие в спорте.
К примеру, в произведении есть рассказ девочки из Воскресенска Вики Балашовой. Ранее она стала лучшей на конкурсе детских рассказов, который проводила Наталья Кларк.
«Если бы в моей книге была всего одна страница, я бы написала: верьте в себя и никогда не сдавайтесь», — прокомментировала автор.
Каждый желающий мог задать автору интересующий его вопрос, получить автограф, а также сделать фотографию на память.