Презентация книги спортивного журналиста Натальи Кларк прошла в Воскресенске

Мероприятие состоялось в парке усадьбы Кривякино. Издание представила сама автор — спортивная журналистка, телеведущая и писательница Наталья Кларк.

Она поделилась, как создавала свою книгу и что ее вдохновляло на всем пути. Это — рассказ о тех, кто только начинает свое развитие в спорте.

К примеру, в произведении есть рассказ девочки из Воскресенска Вики Балашовой. Ранее она стала лучшей на конкурсе детских рассказов, который проводила Наталья Кларк.

«Если бы в моей книге была всего одна страница, я бы написала: верьте в себя и никогда не сдавайтесь», — прокомментировала автор.

Каждый желающий мог задать автору интересующий его вопрос, получить автограф, а также сделать фотографию на память.