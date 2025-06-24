Презентация книги с дневниками княжны Марии Николаевны пройдет в Котельниках

Презентация книги «Дневник и письма Великой княжны Марии за 1916 год» пройдет в усадьбе Белая дача в Котельниках 27 июня. В издании собраны редкие документы, фотографии из альбомов царской семьи, а также записи, которые будут опубликованы впервые.

Презентация книги состоится в годовщину со дня рождения дочери императора Николая II Марии. В ней будут впервые опубликованы дневники письма княжны за 1916 год с комментариями и фотографиями из альбомов царской семьи. Читатели узнают больше о духовной жизни княжон, а также об их ближайшем окружении и друзьях. Над проектом в течение 10 лет трудились архивист Владимир Хрусталев, а также историк Константин Капков.

Великая княжна Мария Николаевна была убита в 19 лет. За свою недолгую жизнь она успела стать умной, смелой и веселой девушкой. Основой ее духовного устроения стала простота — с детства она и ее сестры ежедневно принимали холодный душ, занимались рукоделием и жили скромно.

Дневники и письма Марии Николаевны дадут возможность узнать больше о смирении и силы воли великой княжны, увидеть быт и вкусы царской семьи.

Мероприятие начнется в 15:00 и будет сопровождаться вступительной речью авторов.