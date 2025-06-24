Презентация книги «От блокадницы потомкам» прошла в Павловском Посаде

В своих стихах поэтесса стихах рассказывает о детстве в военные годы, эвакуации, жизни в Ленинграде во время блокады и многом другом. Активисты узнали, что рукописи Земфиры Петровны нуждаются в перепечатке и решили помочь ей.

Ребята вручную перепечатали стихи, отредактировали и выдвинули свой проект на конкурс «Патриотизм в действии» «Молодой гвардии» Подмосковья. Получив в результате победы финансирование, сами подготовили тираж книги «От блокадницы потомкам».

Первая презентация издания состоялась в гимназии Павловского Посада в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений». Земфира Матяшева лично пришла на встречу и рассказала свою историю. Первые книги вручили главному создателю произведений и школьной библиотеке.

«Горжусь нашими ребятами — их инициативами, энергией, их способностью видеть главное и делать важные дела», — отметила депутат Московской областной думы Линара Самединова.

200 экземпляров книги передадут в школьные и городские библиотеки.