Презентация книги об участниках боевых действий пройдет в Коломне 21 ноября

Презентация издания «Ветераны подразделений особого риска: книга памяти» пройдет в библиотеке имени И. И. Лажечникова в Коломне 21 ноября. Участники встречи узнают обо всех книгах, которые посвящены боевым подвигам жителей муниципалитета.

На выставке представят 28 изданий, рассказывающих об участниках Великой Отечественной войны из Коломны, а также о Героях России, удостоенных звания за подвиги во время локальных войн и конфликтов.

Затем гостей познакомят с новым изданием — «Ветераны подразделений особого риска: книга памяти». Там же выступит один из авторов, капитан второго ранга в отставке Александр Бондаренко.

Мероприятие запланировано на 21 ноября в 16:30 по адресу: Коломна, улица Октябрьской Революции, дом № 182. Подробности можно узнать по телефону: 8 (496) 618-63-90.

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