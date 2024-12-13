Презентация книги об истории домов культуры прошла в Солнечногорске

Книгу «Культура Солнечногорья» презентовали в Доме культуры «Выстрел» в Солнечногорске. Первый экземпляр подарили ее создателю — заслуженному работнику культуры Российской Федерации, почетному гражданину округа Сергею Волошнюку. Книга насчитывает 1250 страниц, 187 очерков и 1000 фамилий.

Издание посвящено истории создания домов культуры, творческим коллективам и выдающимся культурным деятелям. Сергей Волошнюк работал над этой книгой полтора года, но идею о ней вынашивал на протяжении десятилетий.

Автор был участником и свидетелем множества значимых событий. Он на протяжении многих лет возглавлял культуру округа и лично знаком с героями своей книги.

Сергей Волошнюк был движим желанием сохранить для будущих поколений память о великих людях, которые прославили округ и обогатили его культурное наследие.

«Как человек, посвятивший всю жизнь культуре, я всегда считал важным оставить не только сиюминутный след, но и историческую память, чтобы будущие поколения могли заглянуть в эти страницы и увидеть, что мы сделали», — подчеркнул автор книги «Культура Солнечногорья» Сергей Волошнюк.