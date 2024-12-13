Презентация книги об истории домов культуры прошла в Солнечногорске
Книгу «Культура Солнечногорья» презентовали в Доме культуры «Выстрел» в Солнечногорске. Первый экземпляр подарили ее создателю — заслуженному работнику культуры Российской Федерации, почетному гражданину округа Сергею Волошнюку. Книга насчитывает 1250 страниц, 187 очерков и 1000 фамилий.
Издание посвящено истории создания домов культуры, творческим коллективам и выдающимся культурным деятелям. Сергей Волошнюк работал над этой книгой полтора года, но идею о ней вынашивал на протяжении десятилетий.
Автор был участником и свидетелем множества значимых событий. Он на протяжении многих лет возглавлял культуру округа и лично знаком с героями своей книги.
Сергей Волошнюк был движим желанием сохранить для будущих поколений память о великих людях, которые прославили округ и обогатили его культурное наследие.
«Как человек, посвятивший всю жизнь культуре, я всегда считал важным оставить не только сиюминутный след, но и историческую память, чтобы будущие поколения могли заглянуть в эти страницы и увидеть, что мы сделали», — подчеркнул автор книги «Культура Солнечногорья» Сергей Волошнюк.
В процессе написания ему помогли личные архивы: как документалист, Сергей Евгеньевич не уничтожил ни одного сценария мероприятий за всю свою карьеру. Восстановлению хроник способствовали также старые выпуски районной газеты и живые воспоминания современников.
«Книги Сергея Евгеньевича Волошнюка — это не просто хроники, а глубокий анализ событий, которыми мы гордимся. Уверен, что эта работа станет важной страницей в сохранении нашей истории. Спасибо вам, Сергей Евгеньевич, за ваш вклад в культурное наследие Солнечногорска и за тот пример, который вы подаете всем нам», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
Книга издана при поддержке администрации округа. Издание пополнит фонды местных библиотек.
Сейчас Сергей Волошнюк работает над новым трудом о Екатерининском канале и планирует написать книгу о выпускниках Высших офицерских курсов «Выстрел». Ранее он уже выпустил такие работы, как «Книга памяти Солнечногорского района», «Имена, прославившие Солнечногорье» и в соавторстве «Солнечногорье — страницы истории».