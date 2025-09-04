Презентация книги о Великой Отечественной войне прошла в Балашихе

В Балашихе состоялась торжественная презентация книги, посвященной трудовому подвигу предприятий города в годы Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие представители власти, общественные деятели и ветераны, в том числе депутат Государственной думы Вячеслав Фомичев, депутат Московской областной думы Владимир Шапкин, председатель совета депутатов округа Геннадий Попов, а также автор книги — писатель, публицист и краевед Алексей Галанин.

Книга подробно рассказывает о вкладе балашихинских заводов и их работников в победу над фашизмом. Алексей Галанин провел большую исследовательскую работу, изучая архивные документы Министерства обороны и Росгвардии, а также собрав уникальные фотографии, ранее не публиковавшиеся. Повествование выстроено в хронологическом порядке, охватывая период с 1941 по 1945 год.

«Мы очень давно планировали выпустить эту книгу. Алексей Галанин собрал большое количество материалов. В годы войны жителями Балашихи было сделано все для Победы. У нас более 30 Героев Советского Союза, пять полных кавалеров орденов Славы. Сейчас в Балашихе проживают десять ветеранов Великой Отечественной войны. Мы в неоплатном долгу перед ними», — сказал депутат Госдумы Вячеслав Фомичев.

Во время презентации знаменная группа военнослужащих ОДОНа торжественно внесла знамя 39-й армии. Участникам рассказали об истории работы балашихинского завода № 219, который ныне известен как Балашихинский литейно-механический завод, и его производстве в годы войны.

«Наша страна всегда боролась за светлое будущее. Во главе этой борьбы стояли люди, наши герои. Нам никогда не нанесут урон враги, если мы будем сильны духом и будем помнить историю», отметил депутат Мособлдумы Владимир Шапкин.

В завершение мероприятия присутствующие почтили память погибших в Великой Отечественной войне балашихинцев. Прошла церемония возложения цветов от Союза промышленников и предпринимателей и ветеранов войны к памятнику мемориального комплекса «Воинам-землякам, за Родину жизнь отдавшим» на площади Славы.