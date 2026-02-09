Презентация книги о селе Пересветово прошла в Дмитрове

Новую краеведческую книгу представили 5 февраля в Дмитровской центральной библиотеке. Ее автором выступил писатель-краевед и член Союза писателей России Евгений Курочкин.

Издание «Свет над Пересветовом» вышло в серии «Читай и смотри» образовательного проекта «Берега» имени Дарьи Дугиной. Оно посвящено истории села, первые упоминания о котором относятся к середине 16 века. Евгений Курочкин отметил, что собрал материал во время работы над предыдущей книгой и написал новую всего за три дня.

На презентации выступили руководитель проекта «Берега» Ирина Дядченко, представители духовенства, депутат и руководитель местного отделения «Боевого братства» Владимир Кузовлев. Гости, в том числе участница проекта «Активное долголетие» Маргарита Румянцева, высоко оценили книгу.

В завершение глава округа Михаил Шувалов поблагодарил автора и команду проекта за вклад в просвещение и изучение истории родного края.