Презентация книги о политических репрессиях XX века прошла в Воскресенске

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Презентация книги доктора исторических наук Вадима Никонова «За Христа претерпевшие. Церковь и политические репрессии 1920-1950-х годов на территории Воскресенского района Московской области (Бронницкого уезда Московской губернии)» прошла во Дворце культуры «Химик». На мероприятие пришли представители благочиния, администрации, прихожане и деятели культуры.

Среди гостей презентации — митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, председатель Совета депутатов Сергей Матвиенко, благочинный 1-го Воскресенского округа протоиерей Сергий Якимов, председатель епархиальной комиссии по канонизации святых, благочинный 1-го Раменского округа игумен Никодим, начальник управления культуры Елена Баклушина, прихожане, педагоги, работники культуры, краеведы и преподаватели воскресных школ.

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
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Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
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Вокалистка Елена Зотова и хор «Подмосковье» Детской музыкальной школы искусств № 2 исполнили композиции. Автор книги подписал гостям презентации подаренные книги.

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