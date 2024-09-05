Презентация книги о Павловском Посаде прошла в Доме детского творчества

В Доме детского творчества прошла презентация нового издания «Павловский Посад от А до Я». Азбука появилась благодаря исследовательской работе творческой команды под руководством директора учреждения Эвелины Щербатовой.

Создатели книги считают, что историю Павловского Посада нужно изучать с малых лет. Поэтому они выпустил азбуку, где каждая буква алфавита повествует о событиях или о героях, связанных с историей города.

Воспитанники Павлово-Посадской художественной школы и мастерской «Арт — мания» нарисовали иллюстрации к изданию.

Заместитель главы городского округа Светлана Аргунова и муниципальный депутат Анна Суница поздравили творческий коллектив с выходом книги.

Азбука «Павловский Посад от А до Я» появилась во всех школьных библиотеках. Издание также доставят и в краеведческую библиотеку, где местные жители изучают и сохраняют историю Вохонского края.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».