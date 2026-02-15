Презентация книги о Герое Советского Союза прошла в библиотеке Дмитрова

Валерий Бурков в молодости подорвался на мине в Афганистане, потеряв обе ноги. Несмотря на тяжелое ранение, он вернулся в строй и продолжил службу, за что был удостоен звания Героя Советского Союза. Спустя годы, завершив военную карьеру, он принял монашеский постриг с именем Киприан. Сегодня отец Киприан оказывает духовную и моральную поддержку бойцам в зоне специальной военной операции.

На презентации присутствовали глава округа Михаил Шувалов, депутат Московской областной Думы Марина Шевченко, руководитель проекта «Берега» Ирина Дядченко, депутаты, представители «Боевого братства», воины-интернационалисты и члены местного отделения Союза ветеранов.

Михаил Шувалов назвал Валерия Буркова примером стойкости и патриотизма для будущих поколений, символом силы духа и любви к Родине. По его словам, такие истории — яркий ответ на вызовы времени, на которые мы должны отвечать единством и готовностью защищать свое будущее.