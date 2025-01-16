Презентация книги Михаила Коробова прошла в Воскресенске

Новое издание известного в Воскресенске автора презентовали в Центральной библиотеке имени Инны Гофф. Книга получила говорящее название «О времени и о себе».

Михаил Коробов является членом Союза писателей России и воскресенского литературного объединения «Радуга», автором около 20 книг. Трудовая биография литератора неразрывно связана с Воскресенским химическим комбинатом. На презентацию пришли друзья и соратники Коробова, ветераны предприятия и члены клуба «Позитив плюс».

Автор рассказал гостям об истории создания книги, ее основных мыслях и своем взгляде на события конца ХХ века. Он также выразил благодарность авторам журнала «Ретро 55+», которые предоставили для публикации свои воспоминания.

Руководитель объединения «Радуга», заместитель председателя правления областной организации Союза писателей России Виктор Лысенков отметил большой вклад Михаила Коробова в летопись Воскресенской земли. Он отметил, что публикация воспоминаний очевидцев событий важна, чтобы избежать фальсификации истории.

Глава клуба «Позитив плюс» Вячеслав Белов рассказал о роли Коробова в создании объединения. Автора также поздравил его друг, поэт и бард Сергей Леонтьев, который выступил для всех собравшихся.