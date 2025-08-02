Презентация книги к 100-летию Пушкино пройдет в городском парке 30 августа

Краевед и аттестованный гид по Московской области Ольга Соловьева выпустила сигнальный образец книги «Пушкино: прогулки по столетнему городу». Тираж находится в изготовлении, и 30 августа в городском парке пройдет презентация издания.

Мероприятие проведут во время Пушкинского театрального фестиваля, который продлится с 28 по 31 августа.

Книга приурочена к 100-летию Пушкино. В ней рассказано про привычные пространства, улицы, здания и памятники. Все объекты объединены в пять экскурсионных маршрутов по центральной части города, включая древнюю территорию села Пушкино и станцию, названную в честь Мамонтовых. Читатели почувствуют сопричастность к событиям и смогут заново открыть для себя эту территорию.

Отметим, Ольга Соколова — исследователь, автор экскурсионных маршрутов и краеведческих статей, аттестованный гид по Московской области, коренной житель микрорайона Мамонтовка городского округа Пушкинский. С 2018 года Ольга занимается краеведением и изучает историю муниципалитета.