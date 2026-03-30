Презентация книги известного краеведа прошла в Можайском округе

На презентацию книги краеведа Лилии Волковой «Время не властно над памятью. Пока помнят живые» в можайском Доме художника пришли жители и гости муниципалитета. Основным заказчиком и спонсором издания стала администрация Можайского округа.

В мероприятии, организованном Советом ветеранов округа при поддержке администрации округа, приняли активное участие молодежные и местные общественно-патриотические организации. Почетным гостем стал один из героев книги, ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла, ветеран труда, 94-летний коренной можайский житель Юрий Байков, чьи воспоминания о периоде фашистской оккупации Можайска и послевоенном восстановлении разрушенного войной народного хозяйства стали одной из интереснейших страниц раздела книги «Расскажем, что помним».

Глава Можайского округа Денис Мордвинцев подчеркнул в предисловии к книге, что гордится людьми, живущими на Можайской земле, в том числе ветеранами и долгожителями, многие из которых еще помнят испытания, доставшиеся им самим и их родственникам в годы Великой Отечественной войны.

«Чем больше мы будем знать и помнить об этом, тем более будем уверенными в том, что не уйдет, не исчезнет с годами эта святая память о великом народном подвиге, она всегда будет передаваться из поколения в поколение, воспитывая и воодушевляя нашу молодежь», — отметил руководитель муниципалитета.

Презентацию украсили своими выступлениями Можайский молодежный оркестр и хор «Голоса времени» под руководством Анастасии Аверкиной.