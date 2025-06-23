Презентация книги блокадницы Земфиры Матяшевой прошла в Павловском Посаде 23 июня

В Павловском Посаде 23 июня состоялась презентация поэтического сборника «История в стихах», написанного жительницей блокадного Ленинграда Земфирой Матяшевой. Проект стал лучшим на региональном конкурсе «Патриотизм в действии».

В сборник вошли автобиографические стихотворения, в которых отражены воспоминания автора о жизни во время блокады и тяжелейших испытаниях.

«Я писала эти строки не как поэт, а как ребенок, который все это помнит. Чтобы вы знали и помнили», — отметила Земфира Матяшева.

В библиотеки Павловского Посада передали 200 экземпляров книги.

«Мы стремились сделать так, чтобы молодежь услышала правду о войне от живого свидетеля. Эти стихи — не просто художественное слово, это честный рассказ ребенка, пережившего блокаду», — подчеркнула автор проекта «История в стихах» Арина Климова.

На презентации присутствовали также депутаты, члены общественных организаций и школьники. Участники встречи выразили автору благодарность за искренность и большой вклад в воспитание молодежи.

«Проект „История в стихах“ — яркий пример того, как литература может стать мостом между поколениями», — подчеркнула депутат Московской областной думы Линара Самединова.

Руководитель «Молодой Гвардии Единой России» в Московской области Диана Алумянц, в свою очередь, отметила, что конкурс позволил подрастающему поколению прикоснуться к реальной истории и увидеть Земфиру Петровну, которая олицетворяет мужество и стойкость.

«Ее стихи — это урок памяти, который должен услышать каждый», — заключила Алумянц.