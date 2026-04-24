Презентация издания о гжельском фарфоре собрала ценителей искусства

В Москве на вечере, посвященном презентации издания «ГЖЕЛЬ. Русский промысел XVIII–XXI века», собрались знатоки народных промыслов. Участники мероприятия обсудили, как фарфоровые изделия становятся хранителями семейных ценностей.

На встрече эксперты говорили о формировании музейной коллекции, отраженной в альбоме, об истории села Гжель и происхождении его названия. Гости вечера узнали об особенностях работы производственного Объединения «Гжель», знаменитых династиях художников и традициях передачи мастерства.

Среди спикеров вечера были Елена Ворушилина, искусствовед и заведующая отделом керамики и фарфора Всероссийского музея декоративного искусства, и Татьяна Сивова, заместитель главного художника и креативный директор Объединения «Гжель». Модератором встречи выступила Яна Мысовская, руководитель мастерской «Проекта Жизнь».

Новое издание, подготовленное хранителями коллекции Всероссийского музея декоративного искусства, включает более 650 экспонатов с детальными описаниями и высококачественными фотографиями. Книга не только демонстрирует бело-синее великолепие гжели, но и раскрывает богатство майолики, рассказывает о смелых экспериментах советского периода и современных достижениях мастеров.

Практическую часть вечера украсил мастер-класс по гжельской росписи под руководством Татьяны Сивовой. Участники смогли попробовать свои силы в создании традиционного узора.

Вечер-презентация организован издательством БОМБОРА, Центром семейного и корпоративного наследия «Проект Жизнь», Объединением «Гжель» и Всероссийским музеем декоративного искусства.