Презентация детской книги о добрых делах прошла в Подольске

В Подольском выставочном зале состоялась презентация детской книги «Сказка о госте из будущего или Как попасть в бюро добрых дел». Авторами книги выступили председатель территориального общественного самоуправления «Моя улица Климовская» Надежда Бирюкова и директор издательства «Театр Сергея и Надежды „Сапфир“ Сергей Кузин.

Главный герой книги — инопланетянин Тосик, который вдохновляет детей и подростков на добрые поступки, дружбу и стремление к лучшему будущему.

На мероприятии дизайнер Наталья Советская представила коллекцию спортивной одежды с символикой Тосика, что стало ярким дополнением к презентации. По словам Советской, персонаж Тосик стал не только героем книги, но и символом движения Территориального общественного самоуправления в России. Его миссия — популяризация здорового образа жизни и создание творческой и нравственной среды для детей, подростков и взрослых.

В рамках программы выступили вокальный ансамбль «Незабудки» с песней «Прекрасное далеко» и хореографический коллектив «Фристайл». Презентацию посетили более 100 человек, включая представителей администрации Городского округа Подольск, среди которых были председатель Совета депутатов Алексей Никулин и заместитель главы округа Ольга Шашкова.

Авторы книги подарили подольским библиотекам 105 экземпляров приключений Тосика, чтобы как можно больше детей смогли познакомиться с его историей.