Презентация детской книги Александра Рогозы состоится в Коломне 26 октября

В Коломне состоится презентация книги «Добруши и кошули. Тайна башни», написанной известным российским журналистом и специальным корреспондентом газеты «Комсомольская правда» Александром Рогозой. Автору удалось переплести в сюжете историю старинного русского города с приключениями в загадочном мире фэнтези.

Главная героиня книги — 12-летняя школьница Варя Захарова, которая оказывается втянута в круговорот волшебных событий и знакомится с необычными жителями — добрушами и кошулями.

По признанию автора, среди героев этой истории есть прототипы из реальной жизни. Например, одним из них стал коломенец Игорь Радищев, актер театра Pastila. Удивительно, но после выхода книги Александр Рогоза обнаружил, что в Коломне живет настоящая Варя Захарова.

«После выхода романа мне написала в соцсетях жительница Коломны, которая рассказала, что является мамой Варюшки Захаровой! Оказалось, что выдуманная мной для книги девочка действительно существует. И не просто в виде таких же ФИО, но и по характеру», — поделился писатель.

По словам Александра Рогозы, коломенская Варя Захарова — активный ребенок, который обожает музыку и играет на барабанах. Автор надеется, что Варвара со своей мамой смогут побывать на презентации книги и мечтает услышать рок в ее исполнении.

Презентация книги состоится 26 октября в 16:00 в магазине «Читай-город».

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