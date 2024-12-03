Презентация альманаха «Дыхание времени» прошла в Воскресенске

Пятый номер печатного издания вышел в свет. В нем содержится более 150 уникальных статей, очерков и фотоматериалов.

За пять лет существования альманах «Дыхание времени» снискал славу серьезного историко-краеведческого исследования, где за каждой публикацией стоит долгий поиск и новое открытие.

История города неразрывно связана с его выдающимися жителями, которые становятся главными героями альманаха. Так, в Воскресенске живет династия врачей Уринских, общий медицинский стаж которой составляет более 120 лет. Это супруги Михаил Ефимович и Наталья Владимировна, а также их сын Александр.