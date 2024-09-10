Презентация 28-го выпуска краеведческого альманаха прошла в Красногорске

В Доме культуры «Подмосковье» городского округа Красногорск состоялась презентация 28-го выпуска историко-краеведческого альманаха «Красногорье», который издают с 1997 года. В нем собраны материалы об истории сел и деревень округа, его храмах и монастырях, известных жителях.

Историко-краеведческий альманах «Красногорье» — это сборник произведений авторов из Красногорска за тридцатилетний период. В нем опубликованы статьи об истории и культуре округа, фото знаковых мест, портреты и биографии выдающихся личностей. На страницах альманаха сохранили информацию о памятниках, храмах, монастырях и часовнях Красногорска, его усадьбах.

Сборник можно найти в библиотеках округа, учебных заведениях и на краеведческих мероприятиях.

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