Состоялась презентация 13-го тома книги славы и достижений Раменского округа

В Раменском прошла презентации книги славы и достижений округа. Презентацию провели 13 сентября.

В Раменском округе случилось много памятных дат в 2023 году. Например, исполнилось 695 лет со дня первого упоминания Раменья в грамоте Ивана Калиты. Помимо этого, прошло ровно 100 лет со дня основания Раменской комсомольской организации и электротехнического завода «Энергия». Раменскому парку исполнилось 90 лет. Многие известные люди в 2024 году стали юбилярами.

Руководитель издания «Круглый стол» Ирина Дмитриенко записывает все достижения округа на протяжении многих лет. Она выпустила уже 13-й том.

На презентации наградили раменчан. Звание «Почетный гражданин округа» вручили директору территориального управления «Гжель» Нине Ширениной, исполнительному секретарю и председателю постоянной комиссии по экономической политике Совета депутатов Владимиру Кирьянову.

Почетный знак Совета депутатов Раменского округа «Признание заслуг» получил старший инструктор спортивной школы «Раменское» Валерий Жохов.

Грамоты от Совета депутатов вручили директору Центра развития образования и досуга «Движение вверх» Наталье Постновой, маркетологу ООО «Сделано с умом» Евгению Перепелову и директору АО «Инерциальные технологии „Технокомплекса“» Александру Некрасову.

В конце гости презентации сделали фотографию, которая войдет в 14-й том. Его посвятят 100-летию Раменского.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».