Престольный праздник прошел в селе Константиново в Воскресенске

С теплыми словами к прихожанам обратился настоятель храма иерей Сергий Котерев — его поздравление стало важной частью дня, объединившей религиозное и общественное значение события.

На сцене выступили местные таланты: Ксения Гурман, воспитанники школы танцев Ксении Абязовой, Елена Чернышова, ансамбль «Селяночка», Ирина Гераськина, Ирина Шагина и Олеся Шидловская.

Танцевальный коллектив «Экспрессия» устроил флешмоб, пригласив зрителей двигаться вместе с артистами. Так праздник стал по-настоящему общим делом, где каждый мог почувствовать себя частью большого дружного сообщества.

Организаторы — дом культуры села Косяково — продумали программу так, чтобы она была понятна и близка каждому: и ребенку, и пожилому человеку, и тому, кто давно уехал из села, но вернулся на праздник.

В Константинове умеют хранить традиции и делать их живыми — поводом для радости, встреч и разговоров за одним столом. Престольный праздник здесь — это не просто дата в календаре, а день, когда особенно остро чувствуешь: малая родина — это не только место на карте, но и чувство, которое согревает всю жизнь.