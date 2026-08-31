Престольный праздник прошел в деревне Богатищево в Воскресенске
28 августа жители населенного пункта отметили Успение Пресвятой Богородицы. Празднование прошло в теплой и душевной атмосфере и началось с молебна и водосвятия.
Богослужение совершил иерей Георгий Лобков, настоятель Вознесенского храма села Барановское. Сотрудники дома культуры села Конобеево провели праздничный концерт с участием вокального коллектива «Барановские бабушки» из Барановского дома культуры.
Первые поздравления в адрес деревни прозвучали от депутата городского округа Воскресенск Сергея Кондратьева. Он отметил, что престольный праздник объединяет людей разных поколений, для которых Богатищево — малая родина, и пожелал всем мира, добра и тепла.
Самые активные жители деревни получили благодарственные письма главы муниципалитета. Мероприятие провели в рамках проекта «Лето в Подмосковье».