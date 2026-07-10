Престольный праздник отметили в деревне Борисово в Павлово-Посадском округе

День почитания Тихвинской иконы Божией Матери отметили 9 июля в деревне Борисово. Эту святыню в народе называют «Северной царицей» и считают небесной покровительницей местных жителей.

На торжественный молебен пришли и старожилы деревни, и молодое поколение. Староста Татьяна Якушева поблагодарила всех, кто делает Борисово еще краше и уютнее.

«Спасибо старшим за их мудрость и опыт, молодежи — за энергию и новые идеи, всем жителям — за то, что сохраняем традиции и создаем будущее нашего родного края. Пусть наша деревня процветает, пусть в каждом доме царят мир, счастье и благополучие», — сказала Татьяна Якушева.

Самым активным жителям, которые своим трудом и инициативой вносят значительный вклад в развитие деревни, вручили награды. Завершилась торжественная часть яркой концертной программой с участием артистов и творческих коллективов Павлово-Посадского округа.