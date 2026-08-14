Пресс‑секретарь МОДКТОБ Кукушкина получила благодарность Минздрава Подмосковья

Пресс-секретарь Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы Елизавета Кукушкина получила благодарность за вклад в развитие регионального здравоохранения. Награду от заместителя председателя правительства Московской области — министра здравоохранения Максима Забелина ей вручили 3 августа в Доме правительства региона.

Торжественная церемония объединила представителей пресс-служб медицинских учреждений Подмосковья. Награждение подчеркнуло значение информационной работы для укрепления доверия между врачами и пациентами.

Елизавета Кукушкина рассказывает о работе детских травматологов-ортопедов, современных методах лечения и историях пациентов. Важную часть ее деятельности занимают материалы о профилактике травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата.

«Именно через понятную и своевременную коммуникацию формируется доверие пациентов, повышается осведомленность населения и раскрывается ежедневная работа медицинского коллектива МОДКТОБ», — прокомментировала Елизавета Кукушкина.