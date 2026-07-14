Жителей Подмосковья предостерегли от новой схемы обмана с рассылками

В Московской области гражданам пришла рассылка с подвохом. По сообщению пресс-службы Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона, в письмах содержится обычная для таких рассылок кнопка «Отписаться».

Однако при нажатии на нее человек попадает на поддельный сайт. Там его просят ввести личные данные для «подтверждения отписки». В этот момент бдительность теряется из-за раздражения — хочется просто быстрее закрыть вкладку. Если такая ссылка попадется на рабочей почте, мошенники могут украсть информацию о сотрудниках и использовать ее для атак на компанию.

Чтобы не стать жертвой мошенников, помните: настоящая отписка никогда не требует предоставления персональных данных. Если сервис вам незнаком, не переходите по ссылкам внутри письма. Самый безопасный способ — отметить его как «Спам» в официальном приложении электронной почты. Внимательно проверяйте домен сайта: если в названии есть странный набор символов — перед вами подделка.

Мингосуправления региона рекомендует ознакомиться с памяткой по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках» и отправить ее своим родным.