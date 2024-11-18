Пресс-служба администрации Подольска признана лучшей в Московской области

Пресс-служба администрации городского округа Подольск удостоена звания лауреата в номинации «Лучший пресс-секретарь администрации городского округа» на V Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная пресс-служба». Организаторами конкурса выступили Российская муниципальная академия, Союз журналистов России и журнал «Вопросы местного самоуправления. Стратегия и практика муниципального развития».

Команда специалистов пресс-службы ежедневно работает над сбором и распространением достоверной информации о событиях, происходящих в муниципалитете, обеспечивая жителей актуальными и важными новостями. Эта победа стала второй для коллектива: в 2023 году они также стали лауреатами в номинации «Лучшая муниципальная пресс-служба Московской области».

Конкурс собрал представителей пресс-служб из различных городов Подмосковья, и Подольск вновь оказался в числе лидеров, подтвердив свою высокую профессиональную репутацию.

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