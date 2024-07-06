Пресс-конференция президента Федерации шахмат Подмосковья пройдет 9 июля

Президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин выступит на пресс-конференции вместе с самым молодым гроссмейстером в истории России Иваном Землянским. Мероприятие пройдет 9 июля в 12:00.

В список участников конференции включены международный гроссмейстер, чемпион мира по блицу и рапиду, обладатель кубка мира, двукратный победитель командного чемпионата мира — Сергей Карякин, самый молодой гроссмейстер в истории России, четырехкратный чемпион России — Иван Землянский, его тренер Ярослав Призант, международный гроссмейстер, чемпион Европы, заслуженный тренер России, тренер Сергея Карякина — Владимир Поткин и другие.

На пресс-конференции Иван Землянский и его тренер Ярослав Призант расскажут о своих достижениях и планах, в то время как Сергей Карякин, Альберт Миннуллин и Владимир Поткин ответят на вопросы журналистов относительно будущего развития шахмат в стране. Модератором мероприятия будет выступать Николай Долгополов.

Кроме того, Сергей Карякин и Иван Землянский подпишут соглашение о сотрудничестве. Посмотреть трансляцию в режиме онлайн можно будет по ссылке.

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