Преподавателя колледжа из Ногинска наградили за помощь участникам СВО

Руководитель ассоциации ветеранов специальной военной операции вручил благодарственное письмо преподавателю ногинского подразделения Подмосковного колледжа «Энергия» Екатерине Дашевской. Торжественная передача награды состоялась 14 августа во время личного приема в Богородском округе.

В пресс-службе Министерства образования Московской области сообщили, что педагога отмели за активное участие в оказании помощи военнослужащим. Екатерина Дашевская преподает русский язык и литературу, а также занимает должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

Педагог систематически участвует в гуманитарных акциях и привлекает к волонтерской деятельности студентов учебного заведения. Директор колледжа «Энергия» Константин Поляк поздравил сотрудницу с полученным признанием и выразил ей признательность за многолетний добросовестный труд.