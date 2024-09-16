Преподаватели коломенского ГСГУ приняли участие в международном форуме

Преподаватели ГСГУ Светлана Резцова и Наталья Степанова поучаствовали в международном форуме«Языки. Культуры. Перевод». На нем обсудили современные методики и тенденции в образовании.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, форум организовала Российская академия образования и Высшая школа перевода МГУ. Мероприятие провели в Вологде, в нем приняли участие свыше 200 специалистов. Это ученые и практики из России и других стран, а также молодые исследователи.

Пленарное заседание открыл академик Российской академии образования Николай Гарбовский. Он рассказал о поэзии Пушкина в честь 225-летия со дня рождения поэта. Встреча завершилась концертом.

На форуме также прошли тематические лекции и мастер-коассы, где обсудили тенденции в образовании и практики преподавания иностранных языков.

«Эти встречи помогают формировать новые стратегии подготовки будущих учителей и переводчиков», — отметили представители ГСГУ.

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