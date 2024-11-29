Преподаватели колледжей из 3 регионов прошли стажировку в Подмосковье

Стажировка для преподавателей — участников федерального проекта «Профессионалитет» по программе повышения квалификации завершилась в колледже «Московия». В обучении приняли участие более 150 слушателей из Московской, Вологодской и Тамбовской областей.
Как рассказали в Министерстве образования Московской области, преподаватели колледжа «Московия» помогли коллегам освоить работу на современном оборудовании на базе мастерских и лабораторий.
Главная цель стажировок — развить компетенции, которые необходимы, чтобы организовать образовательный процесс, а также проанализировать программу профессиональных модулей и разработать рабочие программы и методические материалы для обучения студентов.
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