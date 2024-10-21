Педагоги из Подольска победили на международном чемпионате по кибербезопасности

Чемпионат по перспективным технологиям и навыкам Future Skills Tech Challenge 2024 прошел в учебном центре компании «ИнфоТекс». В соревнованиях приняли участие преподаватели Подольского колледжа, которые выступали в составе сборной «Группа Астра».

Чемпионат по кибербезопасности собрал команды из России, Казахстана, Киргизии, Индии, Китая и Южной Африки. Участникам нужно было в течение трех дней создать сетевую инфраструктуру предприятия и защитить ее. Они также проводили анализ киберинцидентов и аудит информационных систем.

Денис Ильин и Никита Зосимов из Подольска признались, что испытания были очень серьезными, а конкуренция высокой. Педагогам помогли опыт работы в сфере образования и знание программного обеспечения. Они использовали в работе отечественные операционные системы и средства защиты информации.

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