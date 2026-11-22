20 ноября педагоги Губернского колледжа побывали на конференции «Актуальные вопросы среднего общего образования в СПО» в МФТИ. Организатором выступил Институт развития профессионального образования. На мероприятии собрались эксперты институтов Минпросвещения, методисты и преподаватели колледжей со всей страны.

На пленарном заседании говорили о том, как не дать общеобразовательным предметам «повиснуть в воздухе» и сделать их частью профессионального пути студента. Обсуждали, как показать связь химии с будущей специальностью, зачем будущему повару физика и как объяснить ценность математики без скучных лекций. Участники конференции рассмотрели вопросы интеграции общеобразовательных дисциплин в профессиональную подготовку студентов колледжей.

Особенно запомнились мастер-классы в лабораториях МФТИ. Там теорию примеряли к реальным профессиональным задачам. Педагоги разобрали кейсы, потренировались подбирать прикладные примеры под разные специальности и обсудили, как связать уроки с учебной и производственной практикой. Мастер-классы позволили участникам увидеть практическое применение общеобразовательных предметов в профессиональной сфере.

Педагоги Губернского колледжа получили новые знания и опыт, которые пригодятся в работе. Организаторам выразили благодарность за насыщенную программу. Конференция собрала экспертов институтов Минпросвещения, методистов и преподавателей колледжей со всей страны. На пленарном заседании речь шла о том, как сделать общеобразовательные предметы частью профессионального пути студента, показать связь химии с будущей специальностью, объяснить будущему повару значение физики и раскрыть ценность математики без скучных лекций. В лабораториях МФТИ прошли мастер-классы, где теорию примеряли к реальным профессиональным задачам. Педагоги разобрали кейсы, потренировались подбирать прикладные примеры под разные специальности и обсудили связь уроков с учебной и производственной практикой. Преподаватели получили новые знания и опыт, которые пригодятся в работе. Организаторам выразили благодарность за насыщенную программу.