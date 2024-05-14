Преподаватели из Раменского получили общественные награды | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 10:30 Преподаватели из Раменского получили общественные награды Министерство образования МО

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В Раменском городском округе подвели итоги голосования за лучшие события уходящего года. Среди прочих жители выделили достижения преподавателей колледжа Владислава Гудкова и Юлии Воробьевой.

Министерство образования МО

В Министерстве образования Подмосковья отметили, что преподаватели получили благодарственные письма от главы округа.

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В номинации «Раменский наставник» призовое место занял Владислав Гудков, руководитель центра компетенций «Промышленные и инженерные технологии». Его вклад в развитие профессиональных навыков молодежи получил высокую оценку.

В номинации «Быть добру» Юлия Воробьева, представляющая штаб студенческих отрядов, отмечена за активное участие в волонтерской деятельности и социальных проектах, заняв второе место.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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