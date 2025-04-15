Преподаватели из Коломны выступили на международной конференции

Конференция прошла на базе ЛГУ имени Пушкина и собрала более 180 участников из разных стран — России, Китая, Индии, Армении, Казахстана и других.

В течение трех дней участники обсуждали современные подходы к обучению английскому языку, цифровые технологии в лингвистике и переводе. В программе были научные дискуссии, мастер-классы по использованию искусственного интеллекта в образовании, вопросы цифровой безопасности, а также культурные мероприятия.

Преподаватели ГСГУ выступили с серией докладов. Так, профессор Ирина Саламатина рассказала о лучших практиках в обучении иностранным языкам, а доценты Светлана Резцова, Наталья Степанова и Анна Рыбакова представили результаты своих исследований по использованию цифровых технологий в преподавании и переводе.