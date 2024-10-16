Преподаватели из Коломны стали участниками международного исторического форума

Преподаватели факультета истории, управления и сервиса коломенского Государственного социально-гуманитарного университета приняли участие в Петербургском историческом форуме. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

Мероприятие объединило свыше 1,2 тысячи историков из 50 регионов России и 27 стран, включая Китай, Индию, США, Францию и другие. Тема форума в этом году — «Человек творит историю».

Коломенский университет представили профессор Павел Галкин, доценты Нисон Ватник, Ольга Галкина, Лилия Соза и Алексей Бирюков. Они выступили с докладами, в которых затронули темы фальсификации истории и преподавания исторических дисциплин.

Участники международного форума отметили, что такие мероприятия полезны для популяризации исторической памяти. В рамках события прошло более 70 лекций, круглых столов и научных презентаций, которые охватывали разнообразные темы — от советской культуры до средневековья.

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