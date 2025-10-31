Преподаватели художественных школ смогут повысить квалификацию в Серпухове
Детская художественная школа имени Бузовкина в Серпухове вновь служит площадкой для повышения квалификации преподавателей изобразительного искусства из всего Подмосковья. С конца сентября и до середины ноября, каждый четверг проходят курсы повышения квалификации, которые проводятся раз в три года.
В этом году 40 преподавателей художественных школ Московской области собрались в Серпухове, чтобы освоить новые методики и углубить свои знания. Программа курсов насыщенна и охватывает актуальные темы в современном художественном образовании.
Участники изучали проектную деятельность, учились разрабатывать собственные проекты, а также посещали увлекательные мастер-классы по гончарному искусству и акварельной живописи.
Педагоги не только учатся, но и демонстрируют собственное мастерство. В рамках программы преподаватели могут поучаствовать в выставке «Источник вдохновения», представив свои работы.
Это не только позволяет обменяться опытом с коллегами, но и служит примером для подрастающего поколения художников, показывая детям высокий уровень профессионализма их учителей.
Эти курсы являются важным этапом в развитии художественного образования в регионе, способствуя внедрению инновационных подходов и поддержанию высокого уровня преподавания в детских художественных школах.