Преподаватели художественных школ смогут повысить квалификацию в Серпухове

Детская художественная школа имени Бузовкина в Серпухове вновь служит площадкой для повышения квалификации преподавателей изобразительного искусства из всего Подмосковья. С конца сентября и до середины ноября, каждый четверг проходят курсы повышения квалификации, которые проводятся раз в три года.

В этом году 40 преподавателей художественных школ Московской области собрались в Серпухове, чтобы освоить новые методики и углубить свои знания. Программа курсов насыщенна и охватывает актуальные темы в современном художественном образовании.

Участники изучали проектную деятельность, учились разрабатывать собственные проекты, а также посещали увлекательные мастер-классы по гончарному искусству и акварельной живописи.