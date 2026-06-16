Преподаватели Дмитровского техникума прошли повышение квалификации

С 8 по 12 июня преподаватели Дмитровского техникума повысили квалификацию по программе «Стратегия развития системы воспитания как основа формирования гражданских и патриотических качеств личности обучающихся». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

В процессе обучения педагоги изучили стратегические ориентиры воспитательной работы, современные вызовы и тенденции в работе с молодежью, а также освоили компетентностный подход к формированию гражданственности у учащихся.

Преподаватели посетили ведущие образовательные учреждения Минска — филиал «Колледж современных технологий» и Борисовский государственный колледж. Там они познакомились с опытом создания медиацентров, работы волонтерских отрядов и взаимодействия с общественными организациями.

Программа повышения квалификации также включала обзорную экскурсию по столице Беларуси, посещение Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны и музея истории профессионального образования. Музейная педагогика как инструмент героико-патриотического воспитания произвела на участников особое впечатление.

На круглом столе педагоги Дмитровского техникума обсудили актуальные направления воспитательной работы и обменялись лучшими практиками с коллегами.