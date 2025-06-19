Преподаватель школы искусств из Лобни выпустила сборник народных песен

Педагог Лобненской детской школы искусств по классу аккордеона Галина Бойцова издала сборник «Народные песни и танцы для баяна и аккордеона». По нему будут учиться воспитанники учреждения.

Музыке Галина Ивановна посвятила более 50 лет. Из них около 40 лет она обучает юных аккордеонистов, в том числе по собственной методике.

Ранее педагог подготовила к печати три выпуска сборника «Юный аккордеонист», шесть выпусков серии «В мире танца», «Полифоническая тетрадь аккордеониста», два выпуска хрестоматии для ансамбля и сборник песен «Великие песни Великой Победы».

Отметим, что Детскую школу искусств в Лобне открыли в 1966 году. Воспитанники учреждения регулярно становятся победителями и призерами конкурсов разного уровня. Сейчас школа принимает документы на обучение через портал государственных и муниципальных услуг Московской области.