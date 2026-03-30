Преподаватель колледжа «Подмосковье» рассказала студентам о связи плотницкого дела и лингвистики

В структурном подразделении №5 колледжа «Подмосковье», расположенном на базе этнографического пространства «Московская губерния», 27 марта состоялся урок словесности. Занятие для студентов группы «Плотники» провела преподаватель русского языка и литературы Оксана Шаталова.

Тема встречи — «История слов, связанная с русской избой и ее устройством». На уроке преподаватель объяснила, что плотник без знания истории слов, которыми он пользуется, является лишь ремесленником, а не хранителем традиций.

Оксана Шаталова начала занятие с ключевого слова — «изба». Студенты узнали, что оно произошло от древнего термина «истьба», означающего «топить» или «печь». Таким образом, слово связано с основным элементом дома — русской печью. Вместе с преподавателем будущие плотники исследовали значения слов «клеть», «горница» и «терем».

Особый интерес у студентов группы «Плотники» вызвал разбор профессиональной лексики. Они узнали этимологию слов «причелина» (от «чело», то есть доска, закрывающая «лоб» крыши) и «наличник» (то, что находится на «лице» дома).

В колледже отметили, что такие занятия помогают студентам осознать, что их профессия — это часть более широкой культурной и исторической традиции, а не просто набор технических навыков.