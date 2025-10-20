Преподаватель из Сергиева Посада вошла в топ-10 педагогов всероссийского конкурса

Валерия Купава, преподаватель ветеринарных дисциплин Сергиево-Посадского колледжа, стала одной из 10 лучших участников Всероссийского конкурса «Мастер года 2025». Свои регионы в нем представили 89 педагогов.

На конкурсе Валерия Купава познакомилась с новыми методами преподавания и укрепила связи с коллегами из разных уголков страны. Под ее руководством студенты колледжа осваивают практические навыки, тренируясь на специальных тренажерах. Такие занятия помогут им в будущем стать высококвалифицированными специалистами.

«Благодаря этой подготовке я как человек стала сильнее, у меня закалился характер, я очень прокачалась методически. И когда ты приходишь уже на всероссийский этап конкурса с такими навыками, то знаешь, что твоя область будет гордиться, что покажешь все на высшем уровне», — подчеркнула Валерия Купава.

По словам педагога, участие в конкурсе помогло ей повысить свою квалификацию и укрепить уверенность в собственных силах. Для нее важно передать ученикам желание совершенствоваться и поддерживать связь даже после выпуска.