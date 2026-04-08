Преподаватель из Пушкино стал лауреатом Всероссийского конкурса композиции

В Пушкино на базе Московского областного музыкального колледжа имени С. С. Прокофьева 4–5 апреля прошел финал Всероссийского конкурса композиции, который уже более двух десятилетий собирает талантливых авторов со всей страны. В этом году организаторы получили рекордное число заявок — 60, а география участников охватила Москву, Подмосковье, Минск, Карелию и Ижевск.

Конкурс традиционно проводится раз в два года и включает отборочный тур и финал. Оценку работам давало авторитетное жюри под председательством профессора Московской консерватории Ю. С. Каспарова. В состав жюри вошли педагог и музыковед В. М. Келле (Российская академия музыки имени Гнесиных), композитор и председатель Белорусского союза композиторов Е. В. Атрашкевич, звукорежиссер и педагог М. М. Брянцев, а также композитор А. В. Сало (член Совета по культуре при главе Республики Карелия).

Особого внимания заслужило участие Ильи Васильевича Шипилова — преподавателя ДМШ № 1 по классу флейты, композитора, аранжировщика и члена Союза кинематографистов. Его работа «Сюита для флейты и фортепиано» прошла строгий отбор и была представлена в финале. На сцене колледжа произведение исполнили Василиса Шипилова (флейта) — выпускница ДМШ № 1, ныне студентка второго курса Колледжа музыкально-театрального искусства имени Г. П. Вишневской, и Людмила Голубенко (фортепиано).

По итогам конкурса Илья Шипилов удостоен диплома лауреата II степени.