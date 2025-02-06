Преподаватель из Подмосковья победил на всероссийском конкурсе «Знание.Лектор»

В Москве в Национальном центре «Россия» прошла церемония награждения победителей четвертого сезона Всероссийского конкурса «Знание.Лектор». В числе 70 лучших — представительница Московской области Любовь Потапова. Она преподает в начальных классах в школе № 29 в Химках. Потапова представила лекцию о работе с одаренными детьми и методах развития их способностей.

Победителей наградили министр просвещения России Сергей Кравцов, советник президента России Елена Ямпольская, генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль и Герой России Балдан Цыдыпов. Каждый лауреат получил 250 тысяч рублей на развитие своих образовательных проектов.

В финале конкурса выступили 140 лекторов из 52 регионов, а всего в четвертом сезоне «Знание.Лектор» приняли участие более 19 тысяч человек. Участники подготовили авторские лекции в 14 номинациях и прошли многоступенчатый отбор.