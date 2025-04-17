Преподаватель из Лобни победила на международном фестивале искусств

Воспитанники и педагог Лариса Абабкова детской школы искусств в Лобне приняли участие в X международном фестивале-конкурсе. Наставник стала лучшим преподавателем в номинации «Эстрадно-джазовое пение», а ее ученицы — лауреатами различных степеней.
Лариса Абабкова выступала в конкурсе «Волшебный мир искусства» вместе со своими воспитанницами. В итоге Дарья Померко стала лауреатом первой степени за песню «Знаю, мама». Алина Анохина заняла второе место за песню «Девочка Россия», а Софью Каплий признали лауреатом второй степени за композицию «Мамино сердце».
Организаторы фестиваля поблагодарили победителей и призеров за выступления и пожелали достижения дальнейших музыкальных высот.
В городском округе Лобня уделяется большое внимание развитию культуры. В муниципалитете работают бесплатные творческие кружки разной направленности на базе общеобразовательных школ или бюджетных организаций.
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