Преподаватель из Лобни победила на международном фестивале искусств

Воспитанники и педагог Лариса Абабкова детской школы искусств в Лобне приняли участие в X международном фестивале-конкурсе. Наставник стала лучшим преподавателем в номинации «Эстрадно-джазовое пение», а ее ученицы — лауреатами различных степеней.

Лариса Абабкова выступала в конкурсе «Волшебный мир искусства» вместе со своими воспитанницами. В итоге Дарья Померко стала лауреатом первой степени за песню «Знаю, мама». Алина Анохина заняла второе место за песню «Девочка Россия», а Софью Каплий признали лауреатом второй степени за композицию «Мамино сердце».

Организаторы фестиваля поблагодарили победителей и призеров за выступления и пожелали достижения дальнейших музыкальных высот.

В городском округе Лобня уделяется большое внимание развитию культуры. В муниципалитете работают бесплатные творческие кружки разной направленности на базе общеобразовательных школ или бюджетных организаций.