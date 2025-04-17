Преподаватель из Истры представит округ на региональном конкурсе

Это воспитатели детских садов, музыкальные руководители, преподаватели по физической культуре и педагог-дефектолог. Конкурс состоит из двух этапов: дистанционного, который прошел с 7 по 11 апреля, и очного. Он будет длиться до 24 апреля. Это состязание проводится с 2009 года для ведущих специалистов дошкольного образования. Наталья Канина победила в муниципальном этапе благодаря своему трудолюбию и особенной методике. Она развивает у детей воображение с помощью музыкальных историй, сочиняет с ними разные сказки, формирует в юном поколении любовь к творчеству. Отбор был сложный.

«Снимали ролик о самой презентации, потом пригласили на следующий этап, где мы рассказывали о теме наших занятий с помощью презентации. Далее был мастер-класс со взрослыми педагогами. Потом мы показывали открытые мероприятия с детьми и итоговый этап — круглый стол, где жюри задавало разные вопросы, и мы на них отвечали», — рассказала музыкальный руководитель Наталья Канина.

По итогам конкурса пять лучших преподавателей получат звание лауреата и встретятся в сентябре с главой областного Минобразования. Победителю вручат 500 тысяч рублей, а призерам 100 тысяч рублей. Главный финалист пойдет дальше и представит Подмосковье на федеральном конкурсе «Воспитатель года России».