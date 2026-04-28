Преподаватель из Долгопрудного стал лидером премии «Яндекс Учебника»

Преподаватель информатики из школы № 6 города Долгопрудный Артем Калашников вошел в число лидеров премии «Яндекс Учебника». Эта инициатива является ключевым конкурсом программы «Кадровый резерв», направленной на поддержку профессионального роста педагогов, внедрение современных педагогических практик и повышение качества ИТ-образования в школах и колледжах, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Артем Калашников прошел обучающую программу в московском офисе «Яндекса» и представил Московскую область на III Всероссийской конференции «Яндекс Учебника». Педагоги получали баллы за применение современных образовательных технологий, прохождение курсов, разработку учебных материалов и активное участие в педагогическом сообществе программы. Всего лидерами программы стали 30 учителей информатики из разных регионов страны.

Победители получили возможность пройти обучение в офисе «Яндекса» в Москве. Они посетили тренинг по публичным выступлениям от ведущего телеканала «Россия 24» Романа Плюсова и работали над образовательными проектами совместно с академическим директором «Яндекс Учебника» Романом Левиным.