Преподаватель английского языка из гимназии № 7 города Чехова Александр Фомичев стал победителем муниципального этапа всероссийского конкурса «Учитель года 2026». Впереди его ждет областной тур.

Александр Фомичев успешно продемонстрировал свои навыки и компетенции на местном уровне. Теперь он примет участие в отборе по Московской области, который состоится весной.

Учитель уже участвовал в конкурсе в 2023 году и стал лауреатом регионального этапа. «Надеюсь, что все получится. Самое главное — получить бесценный опыт, научиться чему-то новому и перенять это в свою педагогическую практику. Ведь девиз конкурса: „Учить и учиться“», — отметил Александр.

Фомичеву 31 год, он окончил гимназию № 7, а теперь работает в ней почти восемь лет. Высшее образование получил в Российском университете дружбы народов по специальности «Международные отношения и переводчик». После службы в армии прошел переподготовку на преподавателя и решил прививать детям любовь к иностранному языку и мировому мультикультурному наследию.

В свободное от работы время Александр увлекается легкой атлетикой и ведет блог «Run and Teach», где делится своими впечатлениями о спорте и педагогике. Он также занимается патриотическим воспитанием подрастающего поколения и развивает систему наставничества в гимназии.