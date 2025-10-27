Преподаватель ГСГУ победил на конкурсе педагогичческих практик для лиц с ОВЗ

Преподаватель из Коломны Ольга Погодина выиграла на всероссийском конкурсе педагогических практик для лиц с ОВЗ «ИнваПрофи». Она представила методики использования технологий для обучения ребят с нарушениями слуха.

Доцент кафедры начального, дошкольного и специального образования, кандидат философских наук ГСГУ Ольга Погодина выиграла в номинации «Социально-педагогические и социально-психологические практики в высшем образовании инвалидов и лиц с ОВЗ». В финале она провела занятие по интеграции информационных технологий в волонтерскую работу по сопровождению людей с ограничениями по слуху.

«Подготовка к федеральному этапу длилась полтора месяца. Сценарий занятия переписывали несколько раз, очень много работали над ним. Репетиции проводились со студентами нашего университета с разных курсов. Хочу отметить, что некоторые идеи для показательного занятия предлагали сами ребята во время подготовки», — поделилась Ольга Погодина.

Участниками урока стали волонтеры и ребята с нарушениями слуха. Они освоили приложения-помощники для глухих и изучили элементы жестового языка с использованием технологий.

Подмосковье также представлял заместитель директора по учебно-производственной работе Сергиево-Посадского социально-экономического техникума Георгий Дмитриев. Он вошел в пятерку лучших участников в своей номинации.

«ИнваПрофи» — всероссийский конкурс профессиональных достижений для работников образовательных учреждений для ребят с ограниченными возможностями.