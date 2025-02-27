Препарат полного цикла для лечения болезни Фабри выпустили в Подольске

Первый пациент с орфанной болезнью Фабри начал принимать препарат, созданный в Подольске. Отечественные ученые наладили производство «Фабагала» полного цикла по программе импортозамещения.

Первая партия препарата «Фабагал» (агалсидаза бета) выпущена на российский рынок в феврале. Ученые настроили производство полного цикла, включая субстанцию на основе клеточной линии. Проект реализовала компания «Петровакс Фарм» совместно с НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи.

Это первый случай в истории российской медицины, когда была налажена полная производственная линия препарата для лечения редкой болезни. Ее применение поможет обеспечить лекарством в два раза больше пациентов благодаря заниженной стоимости.

Заболевание Фабри вызвано дефицитом фермента альфа-галактозидазы. Оно передается по наследству, приводит к накоплению липидов в клетках и поражению жизненно важных органов. Без должного лечения пациенты сталкиваются с тяжелыми заболеваниями, в том числе патологиями сердца, почечной недостаточностью и инсультами.

«Уже к 40 годам пациенты с болезнью Фабри имеют инвалидизирующие осложнения, которые могут привести к преждевременной смерти, часто в результате инфаркта, инсульта или почечной недостаточности. Ферментозаместительная терапия им жизненно необходима, чтобы замедлить прогрессирование болезни и снизить риск преждевременной смерти», — отметил доктор медицинских наук профессор главный кардиолог Минздрава Рязанской области Евгений Филиппов.

«Фабагал» применяют в лечебной практике более 10 лет. В России его зарегистрировали в 2023 году, а выпуск лекарства отечественного производства позволил сократить стоимость терапии на 40%.

Компания «Петровакс Фарм» объявила о регистрации лекарства в декабре 2024 года. Проект по глубокой локализации орфанного препарата, включая биосинтез субстанции, в России завершен в партнерстве с НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Реализация «Фабагала» соответствует достижению показателей Стратегии развития здравоохранения в России и обеспечению лекарственной безопасности страны.

«Очень важно, чтобы пациенты имели постоянный доступ к лечению, от которого зависит их жизнь. Появление орфанного отечественного препарата, в особенности его производство по полному циклу, — это дополнительные гарантии доступности терапии для всех российских пациентов, которые в ней нуждаются», — отметил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев.